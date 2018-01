CDRL planuje zwiększyć liczbę sklepów do 541 na koniec 2018 r.



Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - CDRL chce mieć 541 sklepów na koniec 2018 r. wobec 505 na koniec 2017 r., podała spółka. Tegoroczne plany obejmują także rozwój e-commerce i inwestycje w logistykę.

"Cały czas usprawniamy i optymalizujemy naszą sieć sprzedaży. Choć 250 sklepów w Polsce to dla nas w tym momencie optymalna wielkość, to słabiej spisujące się salony będą zastępowane przez zlokalizowane w lepszych miejscach i na korzystniejszych warunkach. Intensywnie rozwijamy się za granicą, w 2018 roku planujemy otwarcia 30-40 nowych punktów sprzedażowych poza granicami Polski" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2018 r. CDRL ma w planach 250 sklepów w Polsce, 160 na terenie innych krajów Unii i 131 poza nią.

Na koniec roku 2017 w skład sieci handlowej grupy wchodziło 505 punktów handlowych, co oznacza wzrost o ok. 4% w stosunku do stanu sprzed roku, w tym 249 sklepów w Polsce (franczyzowych i własnych), 140 zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej a 116 – poza nią.

"W 2018 roku spółka zainwestuje w logistykę, budowa hali magazynowej rozpocznie się w lutym i potrwa do lipca tego roku. Nowy obiekt o powierzchni 3,3 tys. mkw. to inwestycja rzędu 6 mln zł, która obsłuży intensywnie rozwijający się kanał e-commerce w Polsce i za granicą, a także zapewni przestrzeń magazynową na kolejne lata" – czytamy dalej.

CDRL planuje także rozwijać asortyment. Trwają pracę nad wprowadzeniem obuwia skórzanego pod marką Coccodrillo, które będzie dopasowane do całej kolekcji.

"Rok 2017 był dla nas bardzo dobry, w ciągu trzech kwartałów przychody wzrosły o 10,6%, co jest zgodne z naszymi wewnętrznymi oczekiwaniami. Stale pracujemy nad rozwojem grupy, obserwujemy zmieniające się trendy na rynku odzieżowym i wychodzimy im naprzeciw. Kolekcje które tworzymy, podobają się dzieciom oraz ich rodzicom" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)