Famur planuje inwestować w swoje zakłady produkcyjne w 2018 r.



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Famur planuje w tym roku inwestować w rozwój i dodatkowe wyposażenie w sprzęt zakładów produkcyjnych należących do Grupy w związku z poprawą koniunktury na rynku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Toborek.

"Wśród głównych zadań inwestycyjnych na rok 2018 jest zakup zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych dla fabryki obudów ścianowych w Gorlicach oraz nowych maszyn i urządzeń dla fabryk przenośników i kombajnów ścianowych. Niezależnie od realizowanych inwestycji wdrażane będą zmiany mające na celu podniesienie efektywności oraz poprawę jakości produktów" - powiedział Toborek w rozmowie z ISBnews.

"Pozwoli nam to umocnić pozycję Famuru jako wiodącego dostawcy maszyn, urządzeń oraz usług dla górnictwa podziemnego w Polsce. Wieloletnia współpraca Famuru z polskimi producentami węgla pozwoliła nam doskonale poznać potrzeby naszych partnerów i dostosować produkty do ich wymogów. Zdobyte podczas tej współpracy doświadczenia chcielibyśmy wykorzystać do wsparcia dalszej modernizacji rodzimej branży wydobywczej i szerszej implementacji rozwiązań opartych o koncepcję przemysłu 4.0" - dodał wiceprezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)