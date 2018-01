Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował na swojej stronie internetowej, że w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków, prawie o 9 procent więcej niż rok wcześniej. „Dynamika wzrostu ładunków (…) spowodowała, iż Port Gdynia wysunął się na leadera przeładunkowego wśród wszystkich polskich portów rejonu Morza Bałtyckiego” - podano.

W ubiegłym roku zanotowano ponad 40 proc. wzrost przeładunków węgla i koksu oraz ropy i produktów ropopochodnych w porównaniu do 2016 roku. Przeładowano także więcej kontenerów, rudy i drewna oraz drobnicy.

„Osiągnięty rekord przeładunkowy to efekt dobrej obsługi statków zawijających do terminali Portu Gdynia oraz racjonalnego działania menedżerów i efektywnej pracy gdyńskich dokerów” – podkreśla cytowany prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Adam Meller. „Znakomite wyniki przeładunkowe najlepiej świadczą o doskonałej kondycji Portu” – dodał.

Pod koniec ubiegłego roku w porcie rozpoczęły się prace wyburzeniowe na terenie, na którym do 2020 r. ma powstać nowy publiczny terminal promowy. Prace budowlane mają się rozpocząć w II kwartale 2018 roku.

Także w tym półroczu Port Gdynia powinien być gotowy do obsługi większych statków, przede wszystkim kontenerowców. Ma to umożliwić nowa, budowana właśnie obrotnica, dzięki której do portu będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Teraz port może przyjąć statki o maksymalnej długości ok. 320-330 m (masowce) i ok. 240 m (kontenerowce). Przedstawiciele portu w Gdyni od kilku lat podkreślają, że budowa obrotnicy, która pozwala na obrócenie jednostki przed wejściem do portu, jest strategicznym przedsięwzięciem dla przyszłości firmy.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do wzrostu przeładunków, głównie kontenerów. Większe jednostki będą mogły wpływać do portu w Gdyni nie tylko dzięki budowie nowej obrotnicy, ale też dzięki poszerzeniu wejścia do portu z dotychczasowych 100 do 140 metrów oraz pogłębieniu toru podejściowego i akwenów wewnętrznych do 16,5 m. Po realizacji tych inwestycji Port Gdynia stanie się portem głębokowodnym. Obecnie jedynym polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku.

Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 jego zdolność przeładunkowa wyniesie ok. 44,5 mln ton. W 2016 r. port przeładował 19,5 mln ton, o 7,4 proc. więcej niż w 2015 r.

