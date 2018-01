Sygnity prognozuje 22,3 mln zł EBITDA w r.obr. 2017: 2018



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Sygnity miało wstępnie 97,6 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 0,6 mld zł EBITDA w I kw. roku obrotowego 2017/2018 ( tj. od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), podała spółka. Prognoza na cały rok obrotowy zakłada 346,8 mln zł przychodów 22,3 mln zł EBITDA.

"Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 (obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.):

a) przychody netto ze sprzedaży: 97,6 mln zł;

b) zysk z działalności operacyjnej: 4,1 mln zł;

c) EBITDA: 6,0 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 oraz prognoza zostały opracowane m.in. w związku z trwającym procesem uzgadniania z wierzycielami spółki porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Sygnity oraz jego spółki zależnej oraz zamierzonymi rozmowami spółki z potencjalnymi inwestorami w związku z przygotowywaną emisją akcji, wyjaśniono.

"Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy emitenta na rok obrotowy 2017/2018 (obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.):

a) przychody netto ze sprzedaży: 346,8 mln zł;

b) zysk z działalności operacyjnej: 12,8 mln zł;

c) EBITDA: 22,3 mln zł" – czytamy dalej.

Sygnity przedstawi informacje nt. jednostkowych wyników finansowych oraz ostatecznych skonsolidowanych wyników finansowych w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał roku obrotowego 2017/2018, którego publikacja zaplanowana jest na 22 lutego 2018 r., podano także.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)