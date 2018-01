Unified Factory miał wstępnie 8,7 mln zł zysku netto za 2017 r.



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory odnotował 8,7 mln zł zysku netto, przy przychodach 39,5 mln zł w 2017 r., co oznacza przekroczenie odpowiednio o 5,5% i 6,6% prognozy opublikowanej w sierpniu ub.r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd Unified Factory podaje do wiadomości szacunkową wartość przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto.

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 39 547 tys.zł.

- Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 15 748 tys. zł.

- Skonsolidowany zysk netto: 8 704 tys zł" - czytamy w komunikacie.

Podane szacunki są wyższe w stosunku do skonsolidowanej prognozy podanej przez spółkę 21 sierpnia 2017 roku. W przypadku przychodów prognoza została przekroczona o 6,6%, EBITDA o 5,1%, a zysk netto 5,5%, podano także.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)