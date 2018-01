Kompromis ten obejmuje jedynie debatę dotyczącą imigracji i tzw. marzycieli (dreamers) - dzieci, które dostały się nielegalnie do USA i teraz grozi im deportacja.

Agencja prasowa Associated Press napisała we wtorek, że pracownicy sektora rządowego obawiają się, iż jest to pierwsze z wielu zawieszeń działalności rządu. Uważają oni także, że do podobnej sytuacji dojdzie już 8 lutego (koniec obowiązywania prowizorium budżetowego).

Konserwatywny FoxNews stwierdza, że Demokraci czują się sfrustrowani końcem zawieszenia działalności rządu federalnego, oraz wskazuje, że prezydent Donald Trump był wyjątkowo mało aktywny podczas shutdownu i nie pokazywał się publicznie. FoxNews podsumowuje, że "koniec końców lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer musiał poprowadzić upokarzający odwrót swoich żołnierzy". Stacja dodaje, że niepowodzenie zawieszenia działalności rządu przez Demokratów rozpoczęło "małą wojnę domową" między kongresmenami tej partii.

Portal informacyjny Washington Examiner wskazuje, że przyczyną niepowodzenia Demokratów był brak propozycji ustawy ws. imigracji, która mogłaby zostać w krótkim czasie zatwierdzona, oraz fakt, że prasa nie podchwyciła narracji narzucanej przez partię opozycyjną, winiącą prezydenta za shutdown.

Telewizja CNN oceniła sytuację wokół zawieszenia działalności rządu stwierdzeniem, że "im bliżej się temu przyjrzeć, tym gorzej wygląda to dla Demokratów". Stacja znana z liberalnych sympatii wskazuje, że nawet sam Trump odrzucając propozycję Schumera dotyczącą finansowania muru na granicy z Meksykiem sygnalizował otwartość na kompleksowe załatwienie sprawy imigracji.

Trump napisał we wtorek na Twitterze: "Nawet szalony Jim Acosta z Fake News CNN się zgadza: Trump znowu wygrał... Schumer i Demokraci poddali się... zaryzykowali i przegrali. Dziękuję Ci za szczerość Jim".

"Wall Street Journal" pisze, że opozycja spotkała się z szybką reakcją swoich najbardziej liberalnych wyborców, którzy uważają, że Demokraci skapitulowali pod presją i nie wynegocjowali żadnych znaczących ustępstw. Według "WSJ" Republikanie "zmiażdżyli" Demokratów.

"New York Times" ocenia, że opozycja próbowała przeforsować zmiany, które będą chronić dreamersów przed deportacją, jednakże zaraz po rozpoczęciu shutdownu straciła całą odwagę i Schumer ogłosił zawarcie porozumienia z Republikanami. "NYT" dodaje, że "trudno jest opisać, jak bardzo oburzeni są liderzy środowisk postępowych". Gazeta pisze także, że Demokraci przestraszyli się oskarżeń Republikanów, iż szkodzą wojsku Stanów Zjednoczonych, chcąc bronić osób, które nie są obywatelami USA. "NYT" podsumowuje, że zawarte przez Schumera porozumienie jest "złe dla morale ruchu oporu, co zrani Demokratów w 2108 roku".

Trump podpisał w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego ustawę o finansowaniu działalności rządu federalnego do 8 lutego br., kończąc tym samym trzydniowy shutdown. Zawieszenie działalności rządu federalnego nastąpiło w rezultacie nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego, które umożliwiało finansowanie rządu i instytucji federalnych przez kolejny miesiąc.

Stanowiący senacką mniejszość Demokraci uzależniali swą zgodę na uchwalenie nowego prowizorium budżetowego od uwzględnienia w nim środków na ochronę młodych imigrantów o nieudokumentowanym statusie czyli tzw. dreamersów. Republikanie domagali się natomiast głosowania za odblokowaniem rządu jako warunku dalszych negocjacji w kwestiach imigracyjnych.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)