Danwood Holding z portfela Enterprise Investors złożył prospekt emisyjny w KNF





Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Danwood Holding w związku z planowaną w I połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej oferowane będą jedynie akcje istniejące należące pośrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VII, LP zarządzanego przez Enterprise Investors, dodano.



"Przez ostatnie lata rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, systematycznie zwiększając liczbę przekazywanych domów. W 2017 roku dostarczyliśmy klientom 1 215 domów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy wypełniony portfel zamówień na rok 2018 i początek 2019 roku. Naszą pozycję zbudowaliśmy przede wszystkim w oparciu o bardzo atrakcyjny rynek niemiecki, na którym jesteśmy liderem w segmencie domów prefabrykowanych w standardzie 'pod klucz'. Rozwijamy działalność na rynku brytyjskim, z którym również wiążemy duże nadzieje. Szacuje się, że średnioroczny wzrost wartości sprzedaży domów prefabrykowanych na rynkach, na których działamy w latach 2017-2022 wyniesie 7%. Wspólnie z naszym akcjonariuszem uznaliśmy, że obecny etap rozwoju to dobry moment na upublicznienie spółki i wprowadzenie jej na GPW. Planujemy skierować ofertę zarówno do inwestorów w Polsce jak i za granicą. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, jak i jej harmonogramu, zależeć będzie od akcjonariusza sprzedającego i sytuacji rynkowej" - powiedział prezes Jarosław Jurak, cytowany w komunikacie.



Danwood jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych "pod klucz", z udziałem na poziomie 10-11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem (z udziałem rynkowym na poziomie 4-5%). Na rynku niemieckim generowanych jest ok. 90% przychodów grupy. Poza rynkiem niemieckim grupa jest także obecna w Austrii i Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, gdzie jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych, dodano.



"Danwood posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016, wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów" - czytamy dalej.



Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1 740 osób. W 2017 roku sprzedaż przekroczyła poziom 840 mln zł (wzrost o 25% r/r), sprzedając 1250 domów, dodano.



Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.



(ISBnews)