ZA Puławy uruchomi przetarg na blok węglowy z budżetem ok. 890 mln zł



Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Elektrownia Puławy, podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie budowy nowego bloku węglowego o mocy 100 MWe, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniesie ok. 890 mln zł.

"Nowy blok węglowy o mocy 100 MWe powstanie na terenie zakładowej elektrociepłowni, z którą będzie ściśle zintegrowany. Zgodnie z założeniami, budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 roku. Blok węglowy został dopasowany do faktycznych potrzeb produkcyjnych i rozwojowych Grupy Azoty Puławy" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)