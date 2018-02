Marcin Pałażej złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa CCC ze skutkiem na 31 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>

Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 13,9 zł za sztukę. >>>>

Orlen Lietuva, litewska spółka z grupy PKN Orlen, uruchomiła w terminalu w Butyndze nad Morzem Bałtyckim nowy zbiornik o pojemności 52 tys. metrów sześc. To szósty tam tego typu obiekt. Magazynowana będzie w nim ropa naftowa z tankowców, które zaopatrują w surowiec rafinerię w Możejkach. >>>>

Selvita ustaliła cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję, podała spółka. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 2 lutego, podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym. >>>>

Selvita ocenia, że realizacja wszystkich założeń czteroletniego planu rozwoju powinna zwiększyć kapitalizację spółki do 2 mld zł w 2021 roku wobec 813 mln zł według stanu na 31 stycznia br. Najważniejszym projektem w tym planie jest samodzielna realizacja faz I i IIa badań klinicznych i komercjalizacja SEL120. Obecnie Selvita nie rozważa akwizycji, chce podpisywać jedną umowę partneringową rocznie, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka >>>>

TXM skupi się w tym roku wszystkim na porządkowaniu biznesu, ale w IV kw. planuje sporządzenie planu strategicznego na kolejny rok, zakładającego również rozwój ilościowy sieci, poinformował ISBnews prezes Marcin Gregorowicz. >>>>

TXM w e-commerce kończy ujednolicenie oferty ze sklepami stacjonarnymi i planuje otwarcie sprzedaży internetowej w Rumunii, a także nadal podtrzymuje plan zwiększenia sprzedaży produktów pochodzących z importu do 70%, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Gregorowicza dla ISBnews. Zarząd liczy, że uda się zwiękzyć w tym roku sprzedaż o ok. 15%. >>>>

4Mobility nawiązało współpracę z siecią stacji paliw Circle K Polska, poinformowały spółki. Circle K udostępni specjalnie dedykowane miejsca parkingowe na swoich stacjach w Warszawie, co zwiększy dostępność usługi na terenie miasta. W pierwszym etapie współpracy będzie można wypożyczyć i zostawić auta 4Mobility przy 9 stacjach Circle K. >>>>

Przychody TIM wzrosły o 6,6% r/r do 650,38 mln zł w 2017 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły 467,3 mln zł i były wyższe o 8% r/r. >>>>

Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r), podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r. >>>>

Play wybudował 697 nadajników brutto w 2017 roku i planuje wybudować ponad 1000 nadajników w 2018 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. >>>>

Kredyt Inkaso zanotowało wzrost spłat z wierzytelności o 18% r/r do 173,5 mln zł w 2017 r., podała spółka. Kredyt Inkaso rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł. >>>>

Zarząd Agora w ramach działań restrukturyzacyjnych planuje przeprowadzenie zwolnień pracowników w w segmencie Druk w Grupie Agora, Agora S.A i półce Agora Poligrafia w okresie od 21 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r, poinformowała spółka. Agora zapowiedziała, że po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami załogi poinformuje o o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, która w całości obciąży wynik I kw. br. >>>>

Robyg rozpoczął sprzedaż 259 mieszkań w ramach V etapu inwestycji Stacja Nowy Ursus w Warszawie, podała spółka. "Nowa faza projektu - zlokalizowanego przy ul. Posagu 7 Panien w Warszawie - obejmuje 259 mieszkań o powierzchni od 33 m2 do 77 m2 i 6 lokali usługowych. Pięcioetapowe osiedle będzie docelowo składać się z ponad 1000 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 51,6 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Prowadzenie prac budowlanych zaplanowane jest od I kw. 2018 r. do III kw. 2019 r., podano również.