"Wczoraj mieliśmy dość głębokie spadki na wszystkich europejskich parkietach i tak samo mniej więcej wygląda sytuacja w USA. Co prawda wczoraj Wall Street niewiele spadło, ale kilka dni wcześniej mieliśmy dość wyraźne zniżki. Widać, że nastroje na światowych giełdach są dość korekcyjne" - powiedział Szmigel.

"Patrząc na to, co się dzieje w Azji, raczej dzisiejsze otwarcie (na GPW - PAP) nie będzie pozytywne, ale też nie powinno być na starcie sesji większych spadków. Sesja raczej rozpocznie się neutralnie, a potem może jest szansa na odreagowanie wczorajszych spadków, przynajmniej w krótkim okresie dzisiejszej sesji" - dodał.

WIG 20 spadł na zamknięciu w czwartek o 0,77 proc. do 2.534,21 pkt., WIG zniżkował o 0,70 proc. do 65.585,79 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,82 proc. do 4.982,01 pkt.

Część głównych indeksów w USA zanotowała w czwartek niewielkie spadki. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,14 proc. do 36.186,71 pkt., S&P 500 stracił 0,06 proc. i wyniósł 2.821,98 pkt., Nasdaq Comp. zniżkował o 0,35 proc. do 7,385,86 pkt.

W Azji na giełdach przeważnie spadki. W Japonii indeks Nikkei 225 stracił 0,90 proc. W Chinach wskaźnik SCI ze zniżką o 0,23 proc. W Hongkongu Hang Seng w górę o 0,07 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 1,66 proc. W Indiach Sensex spada o 1,48 proc.

Kontrakty na indeksy na Zachodzie wahają się. W piątek tuż po godz. 8.30 kontrakty na Euro Stoxx 50 zwyżkują o 0,056 proc., FTSE 100 - w górę o 0,013 proc., CAC 40 - ze zniżką o 0,037 proc., a DAX - tracą 0,023 proc.

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 179,6 mln zł z 131,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 179,3 mln zł. Zarząd Banku Millennium zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 rok i zarekomenduje zatrzymanie całości zysku w funduszach własnych - poinformował bank w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2.383.999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, które dają 16 proc. głosów na WZ, po 81,80 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Zapisy mają rozpocząć się 21 lutego i potrwać do 6 marca 2018 roku.

W piątek o godz. 14.30 opublikowane zostaną dane z amerykańskiego rynku pracy.

Anna Unton (PAP Biznes)