O czasie letnim mówi unijna dyrektywa z 2001 r., która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich. Uzasadnieniem jest sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu, które wymagają stałego, długookresowego planowania.

W Parlamencie Europejskim wnioski o zniesienie czasu letniego i zimowego pojawiają się co roku. Komisja Europejska, mimo przedstawianych w debacie na ten temat argumentów dotyczących zdrowia i rozregulowania zegara biologicznego, odmawia jednak zajęcia się tą sprawą. Przyjęcie rezolucji, choć nie jest ona wiążąca prawnie, byłoby mocnym sygnałem politycznym, by przemyśleć sprawę jeszcze raz.

Projekt rezolucji został już przyjęty przez komisję transportu europarlamentu. "To jest wezwanie do komisji, aby zrezygnować z dwukrotnej zmiany czasu w UE, oczywiście bez określania, czy to ma być czas letni i zimowy" - powiedział PAP zajmujący się tą sprawa w PE europoseł PSL Andrzej Grzyb.

W Parlamencie Europejskim działa grupa robocza ds. zniesienia zmiany czasu, która skupia 70 przedstawicieli różnych grup politycznych. Przewodzi jej czeski europoseł EPL Pavel Svoboda, szef komisji prawnej PE. Jeszcze w ubiegłym roku posłowie tej grupy podjęli decyzję o zainicjowaniu procedury zmierzającej do debaty plenarnej na ten temat w Parlamencie Europejskim, rezolucji ws. przeglądu dyrektywy z 2001 r. i ujednolicenia czasu w ciągu roku.

Jednak w europarlamencie nie ma pełniej zgody w tej sprawie. "Debata na ten temat była emocjonalna. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie finał głosowania nad tą rezolucją" - zaznaczył Grzyb. Część eurodeputowanych wskazuje, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji PE izba ta powinna zajmować się ważniejszymi kwestiami. Generalnie rzecz ujmując, deputowani z krajów południowych są mniej chętni do tego, by ujednolicać zmianę czasu, w porównaniu z tymi z krajów północy kontynentu. W Finlandii, podobnie zresztą jak w Polsce, sprawa była omawiana w parlamencie krajowym.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-49 i 1957-64; obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w czwartek na sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Krzysztof Strzępka (PAP)