"Firma już po raz 15. z rzędu zajęła w Polsce pierwsze miejsce w segmencie niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem w rynku 51%" - czytamy w komunikacie.



Eksport w roku 2017 stanowił blisko 70% ogółu sprzedaży firmy, podano również.



"Mamy świadomość, że nasz sukces nie byłby możliwy bez spełniania oczekiwań naszych klientów, które są dla nas najważniejsze. W 2017 roku przeprowadziliśmy kompleksowe badania satysfakcji klienta, tak aby dowiedzieć się, co w opinii naszych partnerów biznesowych możemy robić lepiej. Zebraliśmy niezwykle cenne uwagi, ale z nieskrywaną satysfakcją odnotowujemy fakt, że blisko 80% badanych jest zadowolonych ze współpracy z nasza firmą. To największa wartość, jaką udało się stworzyć wokół marki Solaris przez ostatnie dwie dekady" - powiedziała prezes Solange Olszewska, cytowana w komunikacie.



W chwili obecnej Solaris ma podpisanych do realizacji zamówień na ponad 1 400 pojazdów, podano także.



"W roku 2017 pokazaliśmy premierową wersję przegubowego autobusu elektrycznego nowej generacji Solaris Urbino 18 electric oraz przegubową wersję trolejbusu Solaris Trollino 18. Oba modele znalazły już swoich pierwszych nabywców w Polsce, Belgii i na Słowacji. W tym roku planujemy premierę aż trzech pojazdów. Pierwszym z nich jest nowy Solaris Trollino 24. Będzie to pojazd dwuprzegubowy o długości 24 metrów. Na początku powstanie w wersji trolejbusowej, ale docelowo ma on stanowić platformę także dla dwuprzegubowych autobusów elektrycznych i hybrydowych. Kolejne dwie premiery planowane na ten rok to nowy Solaris Urbino 12 z wodorowym ogniwem paliwowym oraz niskowejściowy nowy Solaris Urbino 12 LE nakierowany na niskie koszty eksploatacji. Robocza nazwa tego modelu to 'Lite'. Premiery tych pojazdów planujemy na drugą połowę roku" - powiedział wiceprezes Dariusz Michalak, również cytowany w komunikacie.



Solaris Bus & Coach jest polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 16 000 pojazdów, które jeżdżą po drogach ponad 30 krajów w ponad 600 miastach.



