Zamet Industry zmienił nazwę na Zamet, będzie spółką holdingową



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Po zarejestrowaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zamet Industry prowadzi działalność pod nazwą Zamet jako spółka holdingowa grupy kapitałowej, podała spółka.

"Zmiana nazwy spółki jest konsekwencją i zarazem zwieńczeniem procesu transformacji struktury Grupy Zamet do modelu holdingowego, który to proces reorganizacyjny był realizowany na przełomie 2017 i 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Głównym założeniem działań reorganizacyjnych w obrębie grupy kapitałowej było wyodrębnienie ze struktury giełdowej spółki dwóch zakładów produkcyjnych, tj. zakładu w Piotrkowie Trybunalskim (Zamet Industry) oraz zakładu w Chojnicach (Mostostal Chojnice) i wniesienie ich do nowo utworzonych spółek (odpowiednio: Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).

"Przeprowadzone zmiany miały charakter całościowy. Opracowując koncepcję nowej struktury kapitałowej, zdecydowaliśmy się także na zmianę nazwy spółki dominującej na Zamet. Naszym zdaniem, jest to nazwa najbardziej odpowiednia dla spółki holdingowej. Jednocześnie marki Zamet Industry oraz Mostostal Chojnice mogą dalej budować swoją pozycję na dedykowanych rynkach - jako podmioty wyspecjalizowane w poszczególnych branżach" - powiedział prezes Tomasz Jakubowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie grupę kapitałową Zamet tworzą spółka dominująca Zamet S.A. oraz spółki zależne: Zamet Industry spółka z o.o. sp.k. (świadcząca usługi głównie w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych i urządzeń na rzecz odbiorców z sektora oil & gas, a także górnictwa i material handling), Mostostal Chojnice Spółka z o.o. sp.k. (świadcząca usługi głównie w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych mostów i wiaduktów oraz sektora budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego) oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. (będąca producentem maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii oraz przemysłu spożywczego, której ofertę uzupełniają ponadto usługi świadczone na rzecz dla różnych sektorów przemysłu). Zamet Budowa Maszyn jest ponadto właścicielem marki Huta Zygmunt. W spółce dominującej skupione zostały funkcje nadzorcze nad spółkami zależnymi oraz świadczenie usług wspólnych na rzecz spółek zależnych, w obszarach administracyjnych i pomocniczych - niezwiązanych bezpośrednio z działalnością produkcyjną, podano także.

Zamet należy do TDJ SA - polskiej, prywatnej firmy inwestycyjnej, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r.

