„ EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna, należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński z 10,50 zł za akcję do 12,60 zł za akcję" – czytamy w komunikacie.



„Wsłuchaliśmy się w głos rynku i po serii spotkań z akcjonariuszami zdecydowaliśmy o podniesieniu ceny w wezwaniu do 12,60 zł za akcję Tarczyński. Nowa cena jest o 20% wyższa od poprzedniej. W świetle wyzwań stojących przed spółką w ciągu najbliższych kilku lat, o których spółka informowała w trakcie swojej dotychczasowej komunikacji z rynkiem, uważamy że proponowana przez nas ostateczna cena stanowi bardzo dobrą ofertę dla akcjonariuszy mniejszościowych" – powiedział dyrektor w EJT Investment S.à r.l., podmiocie wzywającym Dawid Tarczyński, cytowany w komunikacie.



Wzywający zamierza skupić do 6 mln akcji spółki, reprezentujących 41,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 52,88% liczby akcji spółki Tarczyński.



„W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia przynajmniej progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Emitenta, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji. Warunek powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. włącznie" – czytamy dalej.



EJT Investment S.à r.l. wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński. Obecnie posiadają oni 5 346 936 akcji spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 8 346 936 głosów na WZ emitenta, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński.



W dn. 15 stycznia 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Tarczyński podjęło uchwałę w sprawie finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego.



„Rozwiązanie tzw. financial assistance (wsparcia finansowego), które zastosowaliśmy jako podmiot wzywający i kontrolujący w stosunku do spółki, jest przewidziane przez przepisy prawa. Wszystkie etapy procesu zostały odpowiednio wcześniej ogłoszone i poddane głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Ponadto spółka za udzielenie wsparcia otrzymuje od wzywającego odpowiednie, rynkowe wynagrodzenie" – wyjaśnił Tarczyński.



„EJT Investment traktuje nabycie akcji Tarczyński jako długoterminową, rodzinną inwestycję strategiczną. Celem wezwania ogłoszonego przez EJT jest skupienie akcji i zdjęcie spółki z GPW. Spółka Tarczyński ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z rozwojem małych form pakowania oraz asortymentów strategicznych dla spółki, gdzie szczególnie borykamy się z problemem tzw. 'wąskiego gardła'. Zbliżamy się już do maksimum mocy na niektórych etapach procesu produkcyjnego, a obecny model konkurowania na rynku i wymagania stawiane przez sieci zmuszają nas do zwiększenia elastyczności produkcji, to warunek krytyczny" - wskazał Tarczyński.



Zaznaczył, że inwestycje w spółce będą prowadzone przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, dlatego wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę Tarczyński.



"Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na niską płynność akcji spółki. Rodzina Tarczyńskich nie zamierza w przyszłości odsprzedawać akcji spółki innemu inwestorowi. To w pełni polska firma założona 27 lat temu i chcemy aby taką pozostała" - podsumował Tarczyński.



Zapisy na akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BZ WBK do 28 lutego 2018.



Tarczyński to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



(ISBnews)