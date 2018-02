Bank Handlowy zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok jako kontynuację realizacji dotychczasowej polityki dywidendowej, zapowiedział prezes Sławomir Sikora.

"Na dzień 31 grudnia 2017 roku bank spełniał ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku. Zarząd zarekomenduje kontynuację realizacji dotychczasowej polityki. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec naszych inwestorów i akcjonariuszy" - powiedział Sikora, cytowany w komunikacie.

Bank podał dziś, że jego wstępny jednostkowy zysk netto (zysk do podziału) za 2017 rok wyniósł 537,1 mln zł i był niższy o 67,1 mln zł (tj. 11,1%) od zysku za 2016 rok.

W 2017 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 66 mln zł (tj. 11%) w stosunku do zysku za 2016 rok, podano także.

Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)