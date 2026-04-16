Wyślą 120 tys. dronów do Ukrainy. Pierwsza taka sytuacja od początku wojny

W komunikacie przekazanym przez brytyjskie ministerstwo obrony podano, że nowy pakiet obejmie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, drony wywiadowcze i rozpoznawcze, drony logistyczne oraz drony nawodne. Poinformowano, że dostawy uzbrojenia rozpoczęły się już w tym miesiącu.

Największy w historii pakiet dla Ukrainy. Wielka Brytania przekaże 120 tys. dronów

Podkreślono, że drony są kluczowe zarówno dla ukraińskich kontrataków na linii frontu, jak i dla obrony przed ciągłymi atakami rosyjskimi. W marcu 2026 roku Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 6500 jednokierunkowych dronów bojowych, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z lutym.

W komunikacie minister obrony John Healey podkreślił, że "Wielka Brytania dostarcza Ukrainie największą w historii liczbę dronów". "Ten ogromny zastrzyk sprawdzonych w boju dronów zapewni siłom ukraińskim zdolność niezbędną do obrony własnego narodu i przeciwstawienia się rosyjskiej agresji" - oświadczył.

Informację o przekazaniu nowego pakietu dronów Healey powtórzył później w środę w Berlinie, gdzie brał udział w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, znanej też jako Grupa Ramstein.

Nie tylko Wielka Brytania. Niemcy pomogą Ukrainie. Umowa na 4 mld euro

Informacja dotycząca przekazania rekordowego pakietu uzbrojenia pojawiła się po tym, jak ogłoszono nowy pakiet współpracy między Ukrainą a Niemcami o wartości 4 mld euro, mający na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów.

Strony uzgodniły również inwestycję w wysokości 300 mln euro w potencjał deep-strike, co pozwoli na zwiększenie produkcji ukraińskiej broni. Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow wyjaśnił, że w ramach inicjatywy "Build with Ukraine" oba państwa rozpoczynają wspólną produkcję dronów typu mid-strike.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, Berlin udzielił Kijowowi wsparcia cywilnego o łącznej wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości około 55 mld euro. W przyjętym przez Bundestag budżecie na 2026 rok zapisano 11,5 mld euro środków dla Ukrainy.