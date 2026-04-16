Wyślą 120 tys. dronów do Ukrainy. Pierwsza taka sytuacja od początku wojny

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 13:21
PAP
Wielka Brytania przekaże w tym roku Ukrainie co najmniej 120 tys. dronów. Jak wskazuje brytyjskie ministerstwo obrony, ma to być największy taki pakiet od początku rosyjskiej agresji.

W komunikacie przekazanym przez brytyjskie ministerstwo obrony podano, że nowy pakiet obejmie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, drony wywiadowcze i rozpoznawcze, drony logistyczne oraz drony nawodne. Poinformowano, że dostawy uzbrojenia rozpoczęły się już w tym miesiącu.

Podkreślono, że drony są kluczowe zarówno dla ukraińskich kontrataków na linii frontu, jak i dla obrony przed ciągłymi atakami rosyjskimi. W marcu 2026 roku Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 6500 jednokierunkowych dronów bojowych, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z lutym.

W komunikacie minister obrony John Healey podkreślił, że "Wielka Brytania dostarcza Ukrainie największą w historii liczbę dronów". "Ten ogromny zastrzyk sprawdzonych w boju dronów zapewni siłom ukraińskim zdolność niezbędną do obrony własnego narodu i przeciwstawienia się rosyjskiej agresji" - oświadczył.

Informację o przekazaniu nowego pakietu dronów Healey powtórzył później w środę w Berlinie, gdzie brał udział w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, znanej też jako Grupa Ramstein.

Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku

Informacja dotycząca przekazania rekordowego pakietu uzbrojenia pojawiła się po tym, jak ogłoszono nowy pakiet współpracy między Ukrainą a Niemcami o wartości 4 mld euro, mający na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów.

Strony uzgodniły również inwestycję w wysokości 300 mln euro w potencjał deep-strike, co pozwoli na zwiększenie produkcji ukraińskiej broni. Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow wyjaśnił, że w ramach inicjatywy "Build with Ukraine" oba państwa rozpoczynają wspólną produkcję dronów typu mid-strike.

Z danych rządu w Berlinie wynika, że od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, Berlin udzielił Kijowowi wsparcia cywilnego o łącznej wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości około 55 mld euro. W przyjętym przez Bundestag budżecie na 2026 rok zapisano 11,5 mld euro środków dla Ukrainy.

Źródło: PAP
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
