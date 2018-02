DM BDM obniżył rekomendację LPP do 'redukuj', wycenę podniósł do 8 055,7 zł



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla LPP do "redukuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji podnieśli do 8 203,3 zł z 8 055,7 zł, wynika z raportu datowanego na 12 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 9 365 zł za akcję. W środę około godziny 13:50 kurs wynosił 9 295 zł, po spadku o 0,16% wobec ostatniego zamknięcia.

"W krótkiej perspektywie wskazujemy na bardzo wysokie oczekiwania względem wyników IV kw. 2017 r. Spodziewamy się, że m.in. z racji wzrostu kosztów okołosklepowych, pozytywne odczyty miesięcznej sprzedaży nie przyniosą oczekiwanej przez konsensus poprawy EBITDA (mediana EBITDA dla IV kw. 2017 wynosi ok. 485 mln zł vs prognozowane przez nas 429 mln zł; -12% różnicy), co tym samym może przełożyć się osłabienie sentymentu do walorów grupy. W dłuższym okresie ciężko jest nam znaleźć argumenty, które miałyby stać się bodźcem do kontynuacji wzrostu wyceny spółki" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 426,8 mln zł za 2017 r. i 643,5 mln zł w 2018 r. przy przychodach odpowiednio 7 026,3 mln zł i 8 001,1 mln zł.

(ISBnews)