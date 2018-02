"Rok 2018 jest dla nas rekordowy pod względem nowych tras. W siatce połączeń Ryanaira znajdzie się prawie 60 nowych kierunków, a nowości pojawią się prawie na wszystkich polskich lotniskach. Od sezonu zimowego zaproponujemy również podróże do kolejnego, egzotycznego kraju – Jordanii. W tym roku Ryanair obsłuży w Polsce ponad 11 milionów pasażerów z 13 lotnisk, oferując w sumie 200 tras pasażerom" - powiedział na konferencji prasowej członek zarządu ds. regulacyjnych i prawnych w Ryanairze Juliusz Komorek.

Jak mówił, z Lotniska w Modlinie linia zaoferuje trzy nowe trasy na lato: bułgarskiego Burgas, włoskiej Pescary i Rimini oraz jedną nową na zimę: Amman w Jordanii ( dwa razy tygodniowo). Od zimy więcej lotów będzie do Brukseli (Belgia) i Edynburga (Szkocja). W sumie linia latem ma oferować z Modlina 50 tras, zimą 43 i planuje przewieźć w tym roku z Modlina 3,1 mln pasażerów.

Z Lotniska Chopina Ryanair będzie latał do Szczecina codziennie latem i sześć razy w tygodniu zimą. Linia w tym roku chce przewieź 100 tys. pasażerów na tej trasie.

Jak zapowiada Ryanair, nowości pojawią się również w innych polskich miastach. Z Rzeszowa będzie można polecieć do Aten (Grecja), Burgas (Bułgaria) i Glasgow (Szkocja), z Katowic do Aten (Grecja), Edynburga (Szkocja) i Mediolanu (Włochy), z Łodzi do Aten, ze Szczecina do Edynburga, a z Bydgoszczy do Londynu Luton. Z Krakowa nową trasą na lato będzie Burgas, z Wrocławia będą trzy nowe trasy na lato: Ateny (dwa razy tygodniowo), Faro (Portugalia) i Podgorica (Czarnogóra) (raz tygodniowo), z Gdańska nową trasą na lato będą Ateny (dwa razy tygodniowo), a z Poznania będzie sześć nowości w sezonie letnim: Ateny, Billund (Dania), Castellon (Hiszpania), Madryt (Hiszpania), Oslo (Norwegia) i Tel Awiw (Izrael).

Komorek przekazał, że trwają prace nad uruchomieniem Ryanair Sun. "Mam nadzieję, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wyda koncesję w ostatnich dniach marca, na początku kwietnia. Będziemy mieli cztery bazy w Polsce: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu" - powiedział. Dodał, że w sumie Ryanair Sun będzie miał pięć samolotów w Polsce, które będą wykonywały rejsy wyłącznie dla touroperatorów.

Komorek poinformował również, "iż w ciągu najbliższych pięciu lat Ryanair podwoi liczbę pasażerów na swoich lotach z i do Warszawy z 3 do 6 mln rocznie oraz utworzy przynajmniej 25 nowych połączeń z lotniska w Modlinie, jeśli PPL przestanie blokować rozwój tego portu".

"Nie ma miejsca na nasz wzrost w Modlinie. Lotnisko powinno się rozbudować. Są plany tej rozbudowy. Ale PPL blokuje to. Ubolewamy nad tym" - powiedział Komorek.

Ryanair jest jedyną linią lotniczą, która lata na lotnisko w Modlinie.

We wrześniu ub.r. p.o. prezesa lotniska w Modlinie Leszek Chorzewski mówił, że port potrzebuje 60 mln zł na inwestycje: 50 mln zł na rozbudowę terminalu i 10 mln zł na remonty dróg kołowania; pieniądze są konieczne do rozwoju lotniska, jednak na to zobowiązanie brak zgody jednego z właścicieli, czyli Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze (PPL), które ma 30,39 proc. udziałów.

PPL tłumaczy, że w Modlinie "należy uporządkować relacje z Ryanairem – jedyną linią regularną, która stamtąd lata i panuje na tym lotnisku niepodzielnie, siłą rzeczy dyktując swoje warunki". (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Anna Mackiewicz