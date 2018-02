Kopcińska: unijny budżet powinien mieć na celu zabezpieczenie potrzeb

Źródło: PAP

Dzielenie unijnego budżetu powinno mieć na celu zabezpieczenie potrzeb i to powinno go definiować - mówiła w środę w "Gościu wiadomości" w TVP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jak dodała rząd nie obawia się połączenia dostępu do unijnych funduszy z kwestią poszanowania wartości UE.