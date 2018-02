Polnord zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Na obecnym etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji.

"Decyzja ta jest wynikiem oceny aktualnej sytuacji na rynku deweloperskim w Polsce, ujawnieniem nabycia istotnych pakietów akcji spółki w grudniu 2017r. oraz ujawnieniem zwiększenia zainteresowania inwestorów podmiotami z branży deweloperskiej. Zarząd będzie dążył do zapewnienia w długim terminie możliwie najlepszej pozycji spółki na rynku deweloperskim oraz do maksymalizacji wartości dla obecnych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.



Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu opcji strategicznych, podano także.

Jednocześnie zarząd informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta, podsumowano.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

