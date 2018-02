Monnari Trade złożyło ofertę zakupu 100% akcji Simple Creative Products



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów spółek.

"Ostateczna proponowana cena zostanie ustalona po badaniu due diligence, a zasady jej ustalenia będą uwzględniać między innymi faktyczny dług netto SCP na dzień zamknięcia transakcji" - czytamy w komunikacie Monnari.

Wartość udziałów Simple określono w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki, która stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznej proponowanej ceny za te udziały.

Monnari oczekuje, że do 23 lutego 2018 r. Gino Rossi udzieli spółce zgody na wyłączność w negocjacjach.

"W przypadku realizacji przedmiotowej transakcji, spółka sfinansuje ją z wykorzystaniem środków własnych" - podano także.

Według komunikatu Gino Rossi, zarząd uzyskał zgodę rady nadzorczej na sprzedaż posiadanych 100% akcji Simple Creative Products w związku czym podjął czynności związane z pozyskaniem inwestora strategicznego. Przewidywany czas zakończenia negocjacji to 30 kwietnia 2018 r.

Warunkiem zawieszającym jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie przez Monnari Trade kontroli nad Simple, podano również.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 244,3 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)