Orange Polska uważa perspektywy na 2018 r. za dobre



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Orange Polska dostrzega dobrą perspektywę na bieżący rok, poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.

"Trwa nasza walka o wartość dla akcjonariuszy i zadowolenie klientów. Te dwie kwestie mają ze sobą bezpośredni związek. Odzwierciedla się to w ewolucji naszej EBITDA - pokazuje, że w ub.r. mieliśmy jej spadek o 5% r/r i był wolniejszy niż wcześniej. Teraz chcemy całkowicie zahamować spadek EBITDA. Jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Pomaga trwała poprawa w broadband (przybywa nam tu klientów, przychodów i EBITDA), poprawa w segmencie stacjonarnym i hurtowym (ubywa i będzie ubywać tradycyjnym segmencie stacjonarnym co jest kompensowane hurtem i oszczędnościami w tej linii biznesowej), generalna poprawa również w mobile. Łącznie daje to dobrą perspektywę na 2018" - powiedział Nowohoński podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że przez koszt "roam like at home" rzędu 120 mln segment mobilny w ub.r. byłby całkiem stabilnie. Według jego słów, operator liczy, że efekt kosztów roamingu może być nawet o połowę niższy r/r w 2018 roku, ale zależy to od negocjacji z UKE.

Prezes Jean Francois Fallacher podkreślił, że konwergencja to już rzeczywistość w Polsce, wskazując, że 1,3 mln klientów Orange ma więcej niż jedną usługę, a klientami Orange Love jest 660 tys. klientów. Pozytywnie ocenia segment mobilny, gdzie mimo pewnych okresowych wahnięć, uważa że strategia nastawiona na wartość, a nie na ilość przyniesie odpowiednie zwroty. W segmencie stacjonarnym zwrócił uwagę n wzrost liczby klientów głównie dzięki zainteresowaniu stacjonarnym 4g i światłowodami (już 214 tys. klientów).

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)