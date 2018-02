Orange Polska chce zwiększyć zasięg FTTH o kolejny 1 mln gospodarstw w 2018



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Orange Polska chce zwiększyć zasięg swojej sieci światłowodowej (FTTH) o kolejny 1 mln gospodarstw domowych w tym roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Nasze inwestycje będą realizowane z naciskiem na światłowód. Planujemy zwiększyć jego zasięg o kolejny 1 mln gospodarstw. Będzie to trudniejsze niż wcześniej, gdyż wejdziemy z inwestycjami do segmentu domów jednorodzinnych" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

Dotychczas domy jednorodzinne stanowiły 1% zasięgu, a docelowo mają stanowić łącznie 10%. Operator będzie zwiększać zasięg poprzez własne inwestycje, POPC i uzyskiwanie dostępu do infrastruktury zewnętrznych operatorów.

Obecnie Orange Polska ma ok. 2,5 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej (z czego 1 mln objęto zasięgiem w 2017 roku). Liczba klientów usług światłowodowych jest na poziomie 214 tys. Penetracja usługi jest na poziomie 8,7%. Prezes zapowiedział, że w tym roku oczekiwana liczba przyłączeń klientów do FTTH ma być większa niż w 2017.

Pytany o akwizycje światłowodów, Fallacher wskazał, że będą rozważane okazje w tym względzie zgodne ze strategią, czyli jak się wyraził dobre aktywa wystawione na sprzedaż, które nie będą dublować posiadanej infrastruktury.

Według jego słów, jest kilka takich potencjalnych celów i są to lokalni gracze z kilkoma tysiącami użytkowników. Udział przejmowanych aktywów w całej infrastrukturze ma jednak nie przekraczać kilku procent, a przejęcia mają mieć charakter "taktyczny".

W kwestii programu inwestycyjnego prezes wskazał ponadto, że w tym roku operator zainwestuje więcej w ujęciu r/r w sieć mobilną. Ma to na celu poprawę jakości sieci w związku z jak się wyraził eksplozją transmisji danych. Celem jest zwiększenie możliwości infrastruktury i zasięgu.

Orange Polska przewiduje łączne nakłady inwestycyjne w przedziale 2-2,2 mld zł w 2018 r.

