cardio.link ruszy z testami holtera w I półr., planuje debiut na NC w II półr.





Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - cardio.link - spółka zależna Infoscan - planuje wprowadzić urządzenie cardio.link - swój innowacyjny holter EKG - do testów w I półr. br., a do polskich szpitali oraz placówek medycznych - jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes cardio.link Miłosz Jamroży. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II poł. 2018 r.



"Testy na ostatecznym prototypie urządzenia cardio.link planowane są na koniec czerwca tego roku, ale już w kwietniu zamierzamy przedstawić jego wstępną wersję. W czerwcu zakończą się również prace oraz testy oprogramowania urządzenia. Do końca sierpnia poznamy natomiast wyniki badań potwierdzających zgodność naszego urządzenia z wymaganymi normami ISO oraz CE. Przełomowym miesiącem będzie jednak wrzesień. Zakończymy wtedy prace nad systemem telemedycznym oraz rozpoczniemy wykonywanie badań komercyjnych. Również w drugiej połowie roku planujemy debiut spółki cardio.link na rynku NewConnect" - powiedział ISBnews Jamroży.



Podkreślił, że prace nad urządzeniem cardio.link, będącym - jak zaznaczył - nowatorskim rozwiązaniem względem aparatów holterowskich obecnie dostępnych na rynku weszły w zaawansowaną fazę.



"Opracowaliśmy dokumentację zbierającą założenia i wymagania dla systemu holterowskiego dotyczące zarówno urządzenia jak i systemu telemedycznego oraz Księgę Jakości. Rozpoczęliśmy również procedury niezbędne do uzyskania certyfikacji ISO 13485. Mamy również skompletowaną dokumentację CE, niezbędną do rozpoczęcia działalności komercyjnej. Oprócz tego od grudnia zeszłego roku trwają zaawansowane prace nad oprogramowaniem oraz projektem wyglądu urządzenia. Opracowywany jest również innowacyjny system telemedyczny, który znacząco skróci prace lekarzy oraz specjalistów. System ten jest jednocześnie głównym czynnikiem wyróżniającym nas na tle konkurencji, świadczącym o unikatowości naszego rozwiązania" - wskazał prezes.



cardio.link S.A. - spółka zależna notowanej na rynku NewConnect spółki Infoscan - opracowuje innowacyjny holter EKG do domowej diagnostyki zaburzeń układu krążenia. Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin. Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji.



Spółka pozyskała w listopadzie 2017 roku 1,6 mln zł na realizację projektu w ramach oferty prywatnej akcji.



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.



(ISBnews)