„Liczba składanych plików rośnie z każdą chwilą. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni wpłynęło ponad 500 tys. plików. Łącznie to już ponad 1 milion plików JPK_VAT. Pokazuje to, że firmy, które po raz pierwszy składają plik JPK_VAT dobrze sobie z tym radzą, a systemy pracują bez zakłóceń. Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przesłali pliku JPK_VAT za styczeń i potrzebują pomocy zapraszamy w sobotę 24 lutego do urzędów skarbowych, które będą w tym dniu dyżurować. W poniedziałek 26 lutego urzędy skarbowe w całej Polsce zapewnią wsparcie telefoniczne do godziny 22” – powiedział Paweł Cybulski, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o JPK_VAT

Szczegółowe informacje o JPK_VAT dostępne są na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl, gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na kanale YouTube Ministerstwa Finansów są dostępne także filmy instruktażowe dotyczące tworzenia i wysyłania JPK_VAT przez aplikację e-mikrofirma (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Umożliwia ona m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pytania techniczne związane z JPK_VAT prosimy kierować na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

