Apator: Elkomtech i Apator Rector powinny poprawić wyniki w 2018 r.



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator zakłada, że spółki zależne Elkomtech i Apator Rector poprawią wyniki i "wyjdą na prostą" w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki.

"Elkomtech i Rector osiągnęły w 2017 r. kryzysowy czas, z którego w tej chwili wychodzą na prostą" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.

W Elkomtechu zakładany jest powrót do poziomu przychodów z 2016 r., tzn. do poziomu o około 20% wyższego niż odnotowany w 2017 r.

W przypadku Rectora grupa zakłada 26 mln zł przychodów, które w większości zostały potwierdzone kontraktami.

"Mogę powiedzieć, że budżet na 2018 pokrywa wszystkie nasze straty i spółka osiągnie wynik na poziomie zera. Dla tej spółki to będzie dobry wynik" - powiedział prezes.

Apatot Rector finalizuje też rozmowy z Tauronem Dystrybucja sprawie nałożonej w październiku ub.r. kary.

"Mam nadzieję, że 17 kwietnia ogłosimy, iż skończył się nasz problem z Tauronem Dystrybucją" - powiedział Klepacki.

Na 2018 r. zaplanowano też przygotowanie planu połączenia tych dwóch spółek zależnych.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2017 r. 895 mln zł.

(ISBnews)