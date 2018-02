Libet liczy, że szkolenia zniwelują odpływ specjalistów z polskiego rynku



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Libet uruchomił kolejną edycję programu szkoleniowego, dedykowanego wykonawcom i architektom krajobrazu i liczy, że dzięki szkoleniom firmie uda się zniwelować odpływ specjalistów z rodzimego rynku, poinformował prezes Thomas Lehmann.

"Nasz program jest również elementem polityki zrównoważonego rozwoju spółki. Zależy nam bowiem na jak najlepszej współpracy z polskimi fachowcami, którzy są jednymi z najlepszych w Europie. Jednocześnie chcemy, aby jak najwięcej z nich wykonywało swój zawód w kraju. Nie jest tajemnicą, że ze względu na wzrost inwestycji drogowych i kolejowych oraz zmiany stawek, w niektórych regionach brakuje rąk do pracy. Mamy nadzieję, że poprzez nasze szkolenia zniwelujemy odpływ specjalistów z rodzimego rynku" - powiedział Lehmann, cytowany w komunikacie.

Programem Libet w 2013 roku objęto 1 200 uczestników, w 2014 r. i 2015 r. dwukrotnie 1 700, w 2016 r. 1 289, a w 2017 r. już 2 000 osób. Organizowane szkolenia to element długofalowej strategii, która ma na celu podnoszenie kwalifikacji partnerów spółki, w tym ich fachowego doradztwa dla klientów i profesjonalnego montażu, podkreślono w komunikacie.

"Już od kilkunastu lat stawiamy na edukację najbliższych nam grup docelowych, czyli naszych dystrybutorów, wykonawców i architektów krajobrazu. Uczestnikom naszych szkoleń dajemy możliwość poznania nowości na dany rok i praktyki z wykorzystaniem tych nowinek. Pokazujemy też naszym partnerom, jak skutecznie rozmawiać z klientem finalnym, wykorzystując przy tym język korzyści oraz sposoby wyceny ich pracy z wykorzystaniem rynkowych nowości" - wskazał prezes.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)