Po styczniu budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 8,6 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w środę w komunikacie nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa w styczniu 2018 r. Dobra sytuacja na rynku pracy przekłada się m.in. na wyższe dochody z PIT oraz mniejsze wydatki na FUS.

Zgodnie z komunikatem dochody państwa wyniosły 35,2 mld zł, tj. 9,9 proc. zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości ponad 355,7 mld zł, a wydatki wyniosły 26,6 mld zł, tj. 6,7 proc. z zaplanowanej na ten rok kwoty w wysokości blisko 397,2 mld zł. Tym samym nadwyżka wyniosła 8,6 mld zł, wobec dopuszczonego na koniec roku deficytu w wysokości prawie 41,5 mld zł.

"Bardzo wysoka baza w styczniu 2017 r., a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje sprawiły, że wg szacunkowych danych w styczniu 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe o ok. 3,6 mld zł" - napisano w komunikacie MF.

Resort wyjaśnił, że porównując dynamikę dochodów z VAT na przełomie roku powinno się jednak uwzględnić wykonanie dochodów z trzech miesięcy przełomu roku łącznie tj. listopad - styczeń. "Wykonanie na przełomie 2017/2018 (XI-I) wyniosło 41,1 mld zł, natomiast wykonanie na przełomie 2016/2017 (XI-I) wyniosło 38,4 mld zł. Oznacza to wzrost w tym okresie o ok. 2,7 mld zł, tj. 7,1 proc." - zaznaczono.

W komunikacie na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w styczniu 2018 r. poinformowano m.in., że dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 proc. rdr (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 11,4 proc. rdr (tj. ok. 0,3 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 11,8 proc. rdr (tj. ok. 0,6 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2 proc. rdr.

"Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe niż w styczniu roku ubiegłego wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1 proc.) oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych" – wyjaśniła, cytowana w komunikacie MF, minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Według danych resortu w styczniu 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 1,6 mld zł i było wyższe o 0,2 mld zł w stosunku do stycznia 2017 r.

Jednocześnie wydatki budżetu państwa w styczniu 2018 r. wyniosły 26,6 mld zł tj. 6,7 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 30,2 mld zł, co stanowiło 7,9 proc. ówczesnego planu.

"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 4,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - wskazało MF.

