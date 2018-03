"W ramach współpracy Playtech stworzy na bazie swoich rozwiązań nowoczesne kasyno online na potrzeby polskiego rynku" - poinformowano.

Spółka podkreśliła, że "Playtech to wiodący na świecie dostawca oprogramowania, systemów i usług do gier w kanale Omni-channel, działający od blisko 20 lat".

"Utworzeniem naszego kasyna internetowego zajmie się firma Playtech. Proces wyboru partnera pomimo czasochłonności pozwolił na wyłonienie jednego z najlepszych dostawców na rynku. Jestem pewny, że ta niezwykle doświadczona i znana w całej branży gamingowej firma doskonale poradzi sobie z tym zadaniem" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Jak zaznaczono, "współpraca tak doświadczonych spółek w swoich branżach to okazja do synergii i stworzenia najlepszego z możliwych produktów dostosowanych do potrzeb rynku".

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa.

