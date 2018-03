PKN Orlen zawarł porozumienie płacowe ze stroną społeczną



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł porozumienie płacowe ze stroną społeczną, podała spółka.

"Korzystnym dla obydwu stron porozumieniem zakończyły się negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną w PKN Orlen. Kompromisowe ustalenia podjęto w terminie przewidzianym przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy" - czytamy w komunikacie.



"Biorąc pod uwagę znaczną rozbieżność początkowych stanowisk, za duży sukces należy uznać efekt końcowy rozmów. Negocjacje zakończyliśmy z przekonaniem, że ustalone warunki są satysfakcjonujące dla pracowników, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju spółki. Porozumienie przewiduje najwyższy wzrost obligatoryjny dla najniżej uposażonych. W panującej dziś erze pracownika pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów jakich wymagają nasze aktywności w wielu dziedzinach stają się coraz trudniejsze. Musimy pamiętać, że działamy w niełatwym otoczeniu biznesowym i wzmacnianie naszej pozycji wymaga zarówno doskonałości operacyjnej, jak i aktywnego poszukiwania nowych szans rozwojowych. Nie jest to możliwe bez wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Porozumienie płacowe w PKN Orlen przewiduje obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 kwietnia br. w kategoriach zaszeregowania 0-2 w wysokości 330 zł brutto, w kategoriach zaszeregowania 3-5 w wysokości 300 zł brutto oraz w kategoriach zaszeregowania 6-7 w wysokości 180 zł brutto. Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto (w 2 równych częściach), podano także.



"Uzgodniono również wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę dla uprawnionych pracowników w ramach pracowniczego programu emerytalnego o kwotę 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r. Dodatkowo pracownicze karty zakupowe zostaną jednorazowo zasilone kwotą 500 zł brutto do dnia 1 czerwca br." - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)