Budimex: Celem jest rentowny i bezpieczny portfel, niekoniecznie rosnący r: r



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Budimex priorytetowo traktuje rentowność i bezpieczeństwo swojego portfela zleceń, dlatego jego ewentualne zwiększanie uzależnia od sytuacji rynkowej. W związku z tym, na koniec br. wartość backlogu spółki może być zarówno wyższa, jak i niższa od rekordowych 10,3 mld zł na koniec grudnia 2017 r., wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

"Biorąc pod uwagę, że selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Zależy to od indywidualnej oceny każdej inwestycji" - powiedział członek zarządu Radosław Górski, pytany, czy portfel spółki wzrośnie r/r na koniec 2018 r., szczególnie w kontekście ambitnych planów inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Musimy być pewni, że kontrakty będą rentowne i bezpieczne. Ale z drugiej strony, też byśmy chcieli rosnąć razem z rynkiem. Jest więc pewien dylemat - chcemy być nadal liderem, ale musimy też zbalansować to, żebyśmy byli pewni, że wszystkie kontrakty, które będziemy podpisywali, dadzą nam odpowiednią rentowność w perspektywie dwóch lat" - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Węgłowski.

Według niego, ważne jest, jak na trudną sytuację rynkową będą reagowały inne firmy.

"Nie wiemy, jak nasza konkurencja będzie reagowała. Jeżeli pojawią się firmy 'nieodpowiedzialne', nowe, które ruszą w rynek, zaczną ofertować poniżej rynku, to my nie chcemy z takimi firmami konkurować, kosztem nawet tego, że nasz portfel zamówień będzie mniejszy" - kontynuował członek zarządu.

"Ale nie wykluczamy też, że on będzie większy" - zastrzegł.

W komentarzu do wyników za 2017 r. prezes Dariusz Blocher pisał, że po trudnym roku 2016, w ostatnich miesiącach najwięksi inwestorzy infrastrukturalni istotnie zwiększyli liczbę rozstrzyganych przetargów. Wartość ofert złożonych przez Budimex w 2017 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o przeszło 80%. Ofertowanie napędzane było przez segment drogowy, przede wszystkim GDDKiA. Wartość złożonych ofert na budowę dróg w 2017 roku wzrosła trzykrotnie w stosunku to roku 2016 osiągając poziom 24,4 mld zł.

Sprzyjający rynek przetargów infrastrukturalnych oraz utrzymanie wysokiej skuteczności ofertowania na rynku budownictwa ogólnego pozwolił Budimeksowi podpisać rekordowe 7,3 mld zł nowych zleceń, podkreślił prezes. Dzięki temu na koniec grudnia wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 10,3 mld zł.

"Poprzez selektywne podejście do przetargów drogowych oraz wysoką aktywność w segmencie kolejowym i hydrotechnicznym zrealizowaliśmy cel związany z dywersyfikacją portfolio kontraktów. Aktualnie wiodący segment infrastruktury drogowej stanowi 45% portfela zamówień podczas gdy rok wcześniej było to 57%. Pozyskane kontrakty od PKP PLK o wartości 1,3 mld zł zwiększyły udział segmentu kolejowego z 2% w grudniu 2016 roku do 12% na koniec roku 2017. Ponadto, dzięki podpisaniu kontraktu na dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, prace hydrotechniczne stanowią aktualnie 7% portfela zamówień" - napisał także Blocher.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)