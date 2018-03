MOL planuje budowę elektrowni słonecznych w trzech zakładach w tym roku



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - MOL planuje zbudować elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 18,38 MW w trzech należących do grupy zakładach na Węgrzech, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2018 r.

"Planowana łączna moc elektrowni fotowoltaicznych wyniesie 18,38 MWp, co jest odpowiednikiem potrzeb energetycznych 9 tys. gospodarstw domowych. Dla Grupy MOL projekt stanowi nie tylko doskonałe źródło energii elektrycznej na własne potrzeby, ale również możliwość zdobycia cennych doświadczeń, które może z powodzeniem wykorzystać w przyszłości na obiecującym rynku energii słonecznej" - czytamy w komunikacie.

Grupa zakłada, że wytwarzanie energii w elektrowniach słonecznych ograniczy emisję dwutlenku węgla o 9 tys. ton rocznie, co przyczyni się do wypełniania celów realizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020.

"Ten projekt stanowi najlepsze odzwierciedlenie naszych ambicji, by stać się liderem innowacji w naszym regionie. W MOL rozumiemy, że energia słoneczna odegra kluczową rolę w przyszłych systemach energetycznych, dlatego rozpoczęliśmy budowę własnych kompetencji w tym zakresie, wchodząc w ten dynamicznie rosnący biznes. Elektrownie słoneczne to dla nas również doskonały sposób na zagospodarowanie nieużywanych obszarów naszych zakładów, przy jednoczesnym wsparciu naszych dążeń do redukcji emisji dwutlenku węgla związanej z naszą działalnością" - powiedział dyrektor operacyjny MOL Sándor Fasimon, cytowany w komunikacie.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na końcówkę roku 2018. Nowe elektrownie powstaną na terenie petrochemii w Tiszaújváros, rafinerii Danube w Százhalombatta oraz w zakładzie w Füzesgyarmat i zostaną podłączone do lokalnych sieci średniego napięcia MOL.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)