PlayWay planuje dziesięć premier gier w ciągu 6 miesięcy

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - PlayWay przygotowuje dziesięć premier gier w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podała spółka.

"Zarząd PlayWay z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, nr 9/2018 z dnia 3 lutego 2018 roku oraz nr 11/2018 z dnia 3 marca 2018 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje o najważniejszych planowanych premierach gier w ciągu najbliższych sześciu miesięcy:

1. Agony Xbox One, Playstation 4, PC;

2. Car Mechanic Simulator 2018 Xbox One, Playstation 4;

3. Phantom Doctrine PC, Xbox One, Playstation 4;

4. House Flipper PC;

5. Uboot PC;

6. The Works of Mercy PC;

7. Farm Manager 2018 PC;

8. Contraband Police PC;

9. JunkYard Simulator PC;

10. Soulblight PC" - czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka poinformowała w oddzielnym komunikacie, że podjęła decyzję o zmianach zasad przekazywania miesięcznych raportów bieżących dotyczących planowanych premier gier i aktualnego potencjału sprzedażowego spółki.

"Zgodnie z ww. decyzją spółka wstrzymuje przekazywanie informacji o potencjale sprzedażowym portfela wydanych i planowanych do wydania gier, poprzez opublikowanie liczby graczy oczekujących na zakup gier na tzw. 'Steam Wishlist'" - czytamy dalej.

Do czasu wypracowania polityki przekazywania informacji o potencjale sprzedażowym gier całej grupy, spółka będzie przekazywać listę premier na najbliższe 6 miesięcy, które wykazują największy potencjał sprzedażowy w oparciu o dane posiadane przez spółkę, podano również.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)