DM BOŚ podniósł wycenę PlayWay do 111 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji PlayWay do 111 zł z 84,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 84,55 zł za akcję. W środę ok. godz. 9:25 kurs wynosił 89 zł.

"Naszym zdaniem, zyski PlayWaya w 2018 roku powinny wzrosnąć ponad dwukrotnie względem ubiegłorocznych za sprawą bogatego kalendarza premier, który obejmuje między innymi gry Agony (wersja na PC, na konsole PS4 i X1), CMS18 (wersja na konsole), Phantom Doctrine (wersja na PC, na konsole PS4 i X1), Gold Rush (wersja na konsole) oraz House Flipper (wersja na PC). Ponadto oczekujemy, że po publikacji sprawozdania finansowego za 2017 rok PlayWay potwierdzi swoją politykę dywidendową, co powinno stanowić dodatkowy pozytywny bodziec dla kursu akcji spółki" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)