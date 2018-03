„Pierwszy etap jest za nami. Otrzymaliśmy zgodę na sprowadzenie podręczników” - powiedział w czwartek PAP prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Kwiatkowski szacuje, że w ciągu najbliższego miesiąca, za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie, zostanie dostarczonych na Litwę po kilka egzemplarzy podręczników wybranych już przez wileńskich polonistów. Następnie z polskimi podręcznikami zapozna się grupa ekspertów, składająca się z pracowników litewskiego resortu oświaty i nauczycieli polskich szkół na Litwie.

„Eksperci zapoznają się z podręcznikami i ustalą możliwości ich zaadaptowania na potrzeby naszych szkół” - powiedział Kwiatkowski.

Zdaniem Kwiatkowskiego, sprowadzanie podręczników z Polski jest obecnie „najbardziej racjonalnym rozwiązaniem”.

Dotychczas władze Litwy nie wyrażały na to zgody. Podręczniki do nauki języka polskiego i literatury przygotowywali poloniści pracujący w szkołach polskich na Litwie we współpracy z naukowcami z Litwy i Polski. Jednakże ze względu na duże koszty opracowania i wydawania podręczników o niewielkim nakładzie ostatni raz podręcznik do nauki języka polskiego na Litwie ukazał się ponad 10 lat temu.

Obecnie na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 11,5 tys. uczniów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)