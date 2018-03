Prezydencki minister w swoim wystąpieniu w konserwatywnej Fundacji Heritage, nazywanej często w Waszyngtonie "przedsionkiem administracji prezydenta Donalda Trumpa", wskazał, że inicjatywa Trójmorza, obejmująca 12 krajów, to szansa na rozbudowę infrastruktury na osi północ-południe w tej części Europy.

Szczerski powiedział, że inicjatywa ta pomoże w rozwoju infrastruktury w takich dziedzinach jak transport, energetyka, telekomunikacja; ma też pozwolić na ożywienie "działalności biznesowej, gospodarczej i inwestycji" - dodał.

Wyjaśnił też, że współpraca 12 państw w ramach tej koncepcji pozwoli na niezależność energetyczną od Rosji, i przypomniał, że "granica polsko-litewska jest ostatnią +bezpieczną granicą + na wschodzie i południu Europy".

Zapewnił, że nad projektem tym rozpięty jest "parasol polityczny", jaki gwarantują szefowie państw zaangażowanych w projekt Trójmorza.

Zdaniem ministra kolejnym argumentem przemawiającym za zacieśnieniem współpracy na linii północ-południe jest pogłębianie się podziału Wschód-Zachód.

Szczerski powiedział, że Polskę niepokoją objawy protekcjonizmu w zachodniej Europie polegające np. na próbie bronienia się przed tym, co Zachód nazywa "dumpingiem socjalnym".

Według ministra jest to niezgodne z ideą integracji europejskiej. "Nasz sygnał jest taki: chcemy zachować wspólny rynek Unii" - zaznaczył Szczerski.

Wyjaśnił podczas sesji pytań i odpowiedzi po wykładzie, że Polskę martwią też podziały w UE na dwie grupy: strefy Schengen i strefy euro. Podział ten przebiega przez kraje Europy Wschodniej.

Szczerski zastrzegł, że powodzenie tej inicjatywy zależy od wewnętrznej dynamiki w UE, a jednym z istotnych elementów tej dynamiki jest Brexit, w rezultacie którego Europa straci bardzo istotnego zwolennika gospodarki wolnorynkowej, jakim jest Wielka Brytania.

Prowadzący spotkanie z ministrem ekspert Fundacji Heritage Daniel Kochis przytoczył statystyki firmy Pricewaterhouse Coopers i waszyngtońskiego think tanku Rada Atlantycka: podczas gdy kraje dwunastki Trójmorza mają obszar i populację stanowiąca ponad 20 procent UE, ich wspólny PKB stanowi zaledwie 10 procent PKB Unii.

Wykład ministra był zatytułowany “Rozwijanie swobód i wolności gospodarczej poprzez Inicjatywę Trójmorza” (Advancing Liberty and Economic Freedom Through the Three Seas Initiative) i został przygotowany wspólnie z Fundacją Warsaw Institute, ośrodkiem analityczno-badawczym koncentrującym się zagadnieniach bezpieczeństwa zbiorowego i problematyce bezpieczeństwa gospodarczego Polski.

Inicjatywa Trójmorza była wcześniej jednym z głównych tematów rozmowy Szczerskiego z Wessem Mitchellem, asystentem sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji w amerykańskim MSZ, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu amerykańskiej polityki wobec państw naszego regionu.

Minister zapowiedział, że o tej koncepcji będzie rozmawiał z doradcami wiceprezydenta Mike'a Pence'a i z ekspertami wydziału europejskiego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.