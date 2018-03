Eksperci są zgodni, że w piątek w centrum uwagi znajdą się dane z amerykańskiego rynku pracy (godz. 14.30).

"Oczekujemy solidnego wzrostu zatrudnienia powyżej 200 tys. (...). Rynki z uwagą będą patrzeć na wskaźnik dynamiki płac, który silnie zaskoczył in plus w ubiegłym miesiącu. Zakładamy odczyt 0,2-0,3 proc. mdm, co implikowałoby spadek rocznej dynamiki do 2,8 proc. rdr i było wciąż wysokim odczytem. Co więcej spodziewamy się przyspieszenia dynamiki płac w kolejnych miesiącach wraz z dalszym spadkiem stopy bezrobocia. Dzisiejsze dane powinny wpisać się w narastające oczekiwania na cztery podwyżki stóp w USA w tym roku, w tym kolejną już 21 marca" - napisali w raporcie analitycy Raiffeisen Polbanku.

RYNEK WALUTOWY

Analitycy dostrzegają niewielką przestrzeń do umocnienia polskiej waluty.

"Kurs EUR/PLN pozostaje przy 4,20 z uwagi na słabość złotego po gołębiej konferencji RPP. Dobre nastroje na rynkach globalnych powinny jednak wspierać próby powrotu poniżej tej bariery w miarę jak rynki oswoją się z ostatnim komunikatem RPP. Przestrzeń do spadków jest jednak póki co niewielka, zwłaszcza, że i perspektywa szybszych podwyżek stóp w USA nie pomaga notowaniom polskiej waluty" - napisali w piątkowym raporcie eksperci Raiffeisen Polbanku.

W opinii analityków ING, krótkoterminowe perspektywy dla złotego uległy poprawie.

"Na umocnienie złotego wskazuje solidna koniunktura w kraju i niewielkie powiązania handlowe z USA, ograniczające ryzyko związane z ew. dalszymi zmianami amerykańskiej polityki handlowej" - napisali w porannym biuletynie.

RYNEK DŁUGU

W opinii ekspertów, ewentualna negatywna reakcja SPW na piątkowe dane z USA powinna być mniejsza niż w przypadku rynków bazowych.

"Wygląda na to, że sugestia, aby stopy NBP miały pozostać bez zmian nawet do 2020 roku oraz gołębie uwagi Mario Draghiego na czwartkowej konferencji, wciąż będzie mieć istotny wpływ na polski rynek długu. Dziś po południu poznamy dane z rynku pracy USA, ale w przypadku zaskoczenia na plus negatywna reakcja krajowych obligacji może być mniejsza niż długu z rynków bazowych" - napisali analitycy BZ WBK.

Analitycy ING Banku Śląskiego spodziewają się pod koniec tego i w przyszłym tygodniu dalszego, ale niewielkiego umocnienia polskich obligacji.

"Wycenom krajowego długu powinien pomóc spadek oczekiwań na podwyżki stóp przez RPP oraz publikowane w przyszłym tygodniu dane o CPI z Polski (zakładamy odczyt niższy od konsensusu). W ciągu dwóch-trzech tygodni spodziewamy się ponownego wzrostu rentowności na długim końcu krzywej oraz jej stromienia w segmencie 5-10 lat. Podaż SPW z długiego końca będzie w tym miesiącu istotna (poza regularnym przetargiem mamy też teoretycznie nielimitowaną aukcję zamiany). Wycenom obligacji (także POLGBs) prawdopodobnie nie pomoże też przekaz z marcowego posiedzenia Fed" - napisali.

piątek czwartek czwartek 10.00 16.40 9.35 EUR/PLN 4,1965 4,2056 4,2057 USD/PLN 3,4108 3,4084 3,3905 CHF/PLN 3,5832 3,5968 3,5933 EUR/USD 1,2303 1,2339 1,2405 PS0420 1,55 1,56 1,54 PS0123 2,47 2,46 2,49 WS0428 3,25 3,24 3,23

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)