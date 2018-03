Jak poinformowano, polskie firmy konkurują w tym roku "z 500 innowacyjnymi rozwiązaniami z ponad 40 państw świata".

"Festiwal w Austin to doskonałe miejsce do zderzania własnych pomysłów z innymi oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z międzynarodowym środowiskiem technologicznym. Dla wielu firm jest również przepustką do sukcesu w skali globalnej. Wierzymy, że udział w wydarzeniu zaowocuje zawarciem wielu korzystnych kontraktów, a od połowy marca Polska będzie kojarzona na świecie jako kuźnia innowacyjnych talentów" – zaznaczył cytowany w komunikacie wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.

Jak podkreśliła PAIH, Polska podczas SXSW chce przekonać międzynarodową publiczność, że wspiera rozwój innowacyjnych rozwiązań, a nasz rynek może być "bramą" do regionu. "Dlatego hasłem przewodnim polskiego pawilonu jest +Poland: Gateway to Central and Eastern Europe" - wyjaśniono.

Rodzimy sektor nowoczesnych technologii, jak podała PAIH, reprezentują takie firmy jak edu-tech Nuadu, twórcy aplikacji Onstage, grupa PanGenerator, autorzy platformy STKTK, deweloperzy gier komputerowych The Farm 51 i producent ławek solarnych SEEDiA. "Przedsiębiorstwa zostały wybrane w otwartym naborze przez przedstawicieli Fundacji Startup Poland, IAM i PAIH" - wyjaśniono.

Jak zaznaczył Krzysztof Senger polskie firmy prezentują nowoczesne rozwiązania, "które z powodzeniem mogą być wdrażane do świata biznesu, edukacji i aplikacji użytkowych na rynkach zagranicznych". "Wiele z prezentujących się w tym roku rozwiązań zostało z sukcesem skomercjalizowanych za granicą – podkreślił Senger. Dodał, że udział w tegorocznej edycji festiwalu to "początek regularnej obecności Polski na SXSW".

Pawilon PAIH i IAM będzie można odwiedzić w trakcie SXSW Trade Show do 14 marca.

Festiwal stoi pod znakiem prezentacji, targów, wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, spotkań B2B, konkursów i przedstawień artystycznych. Co roku, od ponad 30 lat, wydarzenie przyciąga m.in. innowatorów, inwestorów i wizjonerów z Doliny Krzemowej.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Bożena Dymkowska