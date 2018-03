Polskę w kategorii "Best Countries to Invest In" wyprzedziły Indonezja i zwycięzca rankingu - Filipiny. Na dalszych miejscach znalazły się Malezja i Singapur.

"W czasie zmian i niepewności, inwestorzy mogą znaleźć raczej stabilną przystań w Polsce. Bank Światowy przewiduje, że polska gospodarka pozostanie w dobrej kondycji, pomimo regionalnych zawirowań, pochodzących z brexitu i kryzysu związanego z uchodźcami. Polski handel jest blisko związany z Niemcami, a w kraju ulokowane są fabryki Volkswagena i innych producentów z branży motoryzacyjnej. Polski rząd prezentuje branżę lotniczą, elektroniczną i energii odnawialnej jako sektory obiecujące" - napisał magazyn, charakteryzując Polskę.

Ranking "Best Countries" i 24 pochodne rankingi powstaje w oparciu o wyniki badania grupy 21 tys. osób z 36 krajów, które oceniają 80 wybranych krajów świata w 75 kategoriach. "Best Countries to Invest In" opiera się przede wszystkim na odpowiedziach ponad 6 tys. osób ze świata biznesu na temat postrzegania danych krajów w ośmiu kategoriach: stopnia korupcji, dynamiki, stabilności ekonomicznej, przedsiębiorczości, otoczenia podatkowego, innowacyjności, wykształconej siły roboczej i wiedzy technologicznej.

Jak ocenił wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Janusz Szewczak, to kolejny dowód na słuszność wyboru pewnej koncepcji społeczno-gospodarczej i na to, że przez dwa lata można było dokonać radykalnie pozytywnych zmian. "Z jednej strony olbrzymie, sięgające 70 mld zł transfery społeczne, z drugiej wzrost dochodów podatkowych i - jak widać, dobra, spokojna koniunktura dla inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych" - powiedział PAP Szewczak. "To są kolejne wskaźniki w rankingach pokazujące, że Polska bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle świata i Europy" - dodał. "Wielki biznes lubi spokój, a z pewnością Polska jest taką oazą spokoju" - ocenił. To jest pokazanie, że można realizować nową wizję rozwoju mając na względzie zarówno własny narodowy interes jak i chęć współpracy z podmiotami zagranicznymi, z dużym kapitałem - dodał Szewczak. Jak również zauważył, że Polska może się okazać jednym z krajów, które skorzystają z tego, że wielcy tego świata są zajęci wojnami handlowymi.

