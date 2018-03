e-Xim IT chce zadebiutować na NewConnect w II połowie roku





Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - e-Xim IT z branży wdrożeniowej planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie roku, poinformowała spółka.



"Firma specjalizuje się w systemach informatycznych wspierających proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz wspomagających, zgodnie z filozofią DevOps, redukcję bądź eliminację ograniczeń w procesie wytwórczym aplikacji" - czytamy w komunikacie.



Działalność e-Xim IT obejmuje usługi wdrożeniowe i dostawę rozwiązań w zakresie rozwoju aplikacji i zarządzania usługami, dodano.



"Branża IT, a także oczekiwania i potrzeby firm w tym obszarze dynamicznie się zmieniają. Cyfrowa transformacja rodzi określone wymagania, dlatego też i my stawiamy na intensywny rozwój, zarówno pod kątem kompetencji zespołu, jak i poszczególnych obszarów działalności. Chcemy podjąć działania, które wzmocnią naszą pozycję na rynku i uczynią nas podmiotem jeszcze bardziej konkurencyjnym" - powiedział wiceprezes Marcin Chmiela, cytowany w komunikacie.



Głównym partnerem spółki, z którym w 2016 roku nawiązano strategiczne partnerstwo, jest CA Technologies - światowy lider w obszarze digital transformation i application delivery, podano także.



"Według wstępnych wyników, w 2017 roku spółka uzyskała przychody netto na poziomie 6,19 mln zł, z czego 55,44% przyniósł obszar application delivery, podczas gdy service management odpowiadał za 29,57%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5,8 mln zł, natomiast zysk netto kształtował się na poziomie 0,45 mln zł" - czytamy dalej.



e-Xim IT to firma wdrożeniowa i dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji, rozwoju aplikacji i zarządzania usługami.



(ISBnews)