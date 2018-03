Luty był drugim z rzędu miesiącem, w którym wartość usług sprzedanych przez branżę budowlaną rosła w tempie przekraczającym 30 proc. w skali roku. W minionym miesiącu wzrost wyniósł 31,4 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najniższe od sześciu lat temperatury nie okazały się dla firm budowlanych wielką przeszkodą. Skąd tak dobry wynik?

„Dynamika produkcji w firmach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków, obniżyła się do 12 proc. z blisko 40 proc. w styczniu. Takie wyniki oznaczają, że choć aktywność budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego utrzymuje się na bardzo solidnym poziomie, to raczej nie będzie rosła w niezwykle silnym, styczniowym tempie. Jednocześnie jednak w lutym dynamika produkcji w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (głównie inwestycje infrastrukturalne) wzrosła do ponad 60 proc. w skali roku” – analizują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.

