Kruk chciałby wejść na rynek serwisu inkaso we Włoszech



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

"Jesteśmy w 2018 r. bardzo zainteresowani wejściem w rynek serwisu inkaso we Włoszech. Uważamy, że to jest dobry moment na wejście na ten rynek. Słyszymy od banków włoskich, że chcą, żebyśmy weszli w ten rynek" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jeszcze nie wiadomo, czy spółka wykona ten ruch samodzielnie, czy też przejmie inny podmiot.

"To otwiera nam nową linie biznesową, która jest synergiczna do zakupu portfeli" - powiedział.

Do czasu wprowadzenia nowej linii Kruk nie planuje znacząco zwiększać zatrudnienia we Włoszech, zaznaczył także członek zarządu.

Spółka rozpoczęła rekrutację w tym kraju wiosną 2017 r. Według stanu na koniec roku, miała tam 200 pracowników.

"Na pytanie 'kiedy będziecie gotowi z operacjami we Włoszech' odpowiadamy: w tym roku" - powiedział także Zasępa.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



(ISBnews)