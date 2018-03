Zysk netto Echo Investment spadł r: r do 312,17 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 312,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 393,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Rok 2017 był pierwszym pełnym okresem sprawozdawczym, w którym wyniki zostały wypracowane w nowym modelu biznesowym – niemal wyłącznie z działalności deweloperskiej. Nasza grupa kapitałowa wypracowała 312 mln zł zysku netto. Jest to efekt przekazania klientom 1 006 mieszkań i wzrostu zysku z naszych nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 234 mln zł. Na tę wartość składają się przede wszystkim Libero w Katowicach, Sagittarius Business House we Wrocławiu i O3 Business Campus II w Krakowie. Na wyniki wpłynął także wzrost wartości pakietu akcji EPP oraz wynagrodzenia otrzymane za usługi budowlane i wynajem powierzchni Outlet Parku i Galaxy w Szczecinie oraz Q22 w Warszawie" - czytamy w liście do akcjonariuszy, prezesa Nicklasa Lindberga.

"Największą dynamikę wzrostu notujemy w sektorze mieszkaniowym. W 2017 r. sprzedaliśmy 1 427 lokali - o 54% więcej niż w 2016 r. Dzięki temu wynikowi, Echo Investment zajęło 9. miejsce wśród deweloperów mieszkaniowych. To zbliża nas do strategicznego celu zajęcia pozycji lidera rynku. Myśląc o dalszej przyszłości, zakupiliśmy działki pod ponad 120 tys. m2 mieszkań oraz 240 tys. m2 biur, w średnich cenach podobnych do cen zapłaconych za działki, które już mamy w swoim portfelu. Znaczna ich część będzie przeznaczona pod wielofunkcyjne, miastotwórcze projekty, które pozwalają nam osiągać lepszą cenę gruntu, optymalnie używać zasobów oraz uzyskać efekt skali" - czytamy dalej w liście.

Zysk operacyjny wyniósł 274,79 mln zł wobec 611,65 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 621,86 mln zł w 2017 r. wobec 480,08 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 632,5 mln zł wobec 284,14 mln zł zysku rok wcześniej.Echo Investment jest polskim deweloperem , który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW (ISBnews)