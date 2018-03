CCC chce podwoić obroty w ciągu 3-5 lat



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupa CCC chce podwoić obroty w ciągu najbliższych 3-5 lat, zapowiedzieli przedstawiciele zarządu. Podkreślili też, że CCC widzi potencjał do wzrostu marży brutto w tym roku.

"Za 5 lat będziemy być po transformacji cyfrowej. Do 2020 roku co najmniej 30% sprzedaży będzie pochodzić ze sprzedaży online. Naszą ambicją jest podwojenie sprzedaży w ciągu 5 lat" - powiedział wiceprezes Karol Półtorak podczas konferencji prasowej.

"Będziemy chcieli podwoić przychody nawet w ciągu najbliższych 3 lat" - dodał prezes Dariusz Miłek podczas konferencji.

W prezentacji przed konferencją spółka podała, że celem jest "podwojenie sprzedaży w okresie 2018-2022, przy wzroście marży EBITDA do poziomu wiodących grup w branży".

Prezes wskazał też, że "cała grupa kapitałowa CCC ma zakończyć rok 2018 ze wzrostem przychodów do ponad 5 mld zł, a co piąta złotówka ma pochodzić z kanału online".

W 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,19 mld zł wobec 3,19 mld zł rok wcześniej.

Wiceprezes Marcin Czyczerski wskazał, że CCC chciałoby utrzymywać marżę brutto w przedziale 51-55%.

"Między 2016 a 2017 r. marża ta spadła do 51,3% w skali roku głównie z sprawą akcji promocyjnej w Polsce, ale mamy świetny przyrost marży w Rosji - wzrost o 12%. Widzimy potencjał do wzrostu marzy brutto w tym roku" - powiedział Czyczerski podczas konferencji.

Marża brutto grupy spadła do 51,3% w 2017 r. z 52,7% rok wcześniej, przy czym w Polsce - do 51,5% z 52,2%.

Miłek zapowiedział też powstanie - w ciągu najbliższych miesięcy - stacjonarnego sklepu marki eobuwie w Warszawie.

"Jesteśmy zaawansowani w rozmowach z kilkunastoma deweloperami i w ciągu kilku miesięcy powstanie taki jeden sklep w Warszawie" - powiedział prezes.

Na koniec 2017 r. sieć CCC liczyła 925 sklepów o łącznej powierzchni 540 tys. m2. Powierzchnia wzrosła o 17% r/r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)