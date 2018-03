Giełdy z Wall Street zakończyły poniedziałkowy handel solidnymi wzrostami - po ponad 2-3 proc., w nadziei na deeskalację napięcia na linii Pekin-Waszyngton, po koncyliacyjnych wypowiedziach sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina oraz premiera Chin Li Keqianga.

Inwestorzy z optymizmem przyjęli najnowsze informacje, które skłaniają do nadziei na uniknięcie wojny handlowej między Chinami i USA. Szczególnie dobrze odebrano niedzielne wypowiedzi Stevena Mnuchina, sekretarza skarbu w administracji Donalda Trumpa, który wyraził optymizm w kwestii uniknięcia wojny handlowej między Chinami i USA.

Również w otymistycznym tonie wypowiadał się Li Keqiang, premier Chin, który zapowiedział gotowość swojego kraju do ustępstw oraz wyraził determinację do uniknięcia wojny handlowej, poprzez dalsze negocjacje.

"The Wall Street Journal" podał, że Chiny i USA rozpoczęły po cichu negocjacje mające na celu poprawę dostępu USA do chińkich rynków, a Mnuchin rozważa wyjazd do Pekinu w celu kontynuowania rozmów.

"Na rynkach są rajdy ulgi, gdyż inwestorzy widzą nadzieję, że spory handlowe zostaną ostatecznie rozwiązane w drodze negocjacji" - mówi Linus Yip, strateg First Shanghai Securities Ltd. w Hongkongu.

"Wśród inwestorów rosną oczekiwania, że amerykańskie taryfy celne na eksport z Chin, które mają wynosić podobno nawet 60 miliardów USD, zostaną zmniejszone w toku wzajemnych uzgodnień" - dodaje Yutaka Miura, starszy analityk techniczny w Mizuho Securities.

Na giełdach w Europie we wtorek zyskują wszystkie z 19 sektorów ze Stoxx 600.

Casino Guichard Perrachon zwyżkuje o 6,2 proc., IWG drożeje o 3,8 proc., a Shire zyskuje 3,4 proc.

Akzo Nobel na plusie o 5,1 proc. Spółka sprzeda swój dział chemiczny firmie Carlyle za 10,1 mld euro.

Spada Hennes & Mauritz - o 4,5 proc. Spółka podała, że jej zysk przed opodatkowaniem wyniósł w I kw. 1,26 mld koron wobec prognozowanych przez analityków 1,44 mld koron.

Na rynku walutowym euro drożeje o 0,18 proc. do 1,2466 USD.

Brent na ICE zyskuje 0,1 proc. do 70,2 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie drożeje o 1,3 proc. do 6.691,00 USD za tonę.

Złoto zyskuje 0,2 proc. do 1.356,32 USD za tonę.

We wtorek przed południem inwestorzy poznają wskaźnik nastrojów w gospodarce strefy euro w marcu. Analitycy spodziewają się pogorszenia i spadku indeksu do 113,3 pkt. ze 114,1 pkt. w lutym.

O 15.00 na rynku pojawi się wskaźnik S&P CoreLogic z USA - za styczeń, a o 16.00 indeks Richmond Fed za marzec i wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów w tym miesiącu, wyliczany przez Conference Board.

O 17.00 prezes Fed z Atlanty Raphael Bostic wystąpi podczas konferencji dot. polityki gospodarczej - w Atlancie.

Gubernator Rezerwy Federalnej Randal "Randy" Quarles ocenił w poniedziałek, że gospodarka USA jest w dobrej formie, bezrobocie jest niskie, ale wiele amerykańskich gospodarstw domowych boryka się z wyzwaniami finansowymi.

"Ogromne znaczenie ma to, aby gospodarka działała na korzyść wszystkich Amerykanów, w tym społeczności o niższych dochodach" - powiedział podczas konferencji w Atlancie.

"Randy" nie wypowiadał się na temat polityki pieniężnej i perspektyw gospodarczych.

