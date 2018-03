W. Brytania: Media: wydalenia rosyjskich dyplomatów znakiem solidarności

Źródło: PAP

Brytyjskie media pochwaliły we wtorek premier Theresę May za skłonienie ponad 20 sojuszniczych państw do przyjęcia wspólnych działań przeciwko Rosji i wydalenia rosyjskich dyplomatów. "Zachód okazał mile widzianą solidarność z Wielką Brytanią" - czytamy.