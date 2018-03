W Polsce z emerytury lub renty żyje 8,9 mln osób. Do tego, według GUS, ponad połowa uzyskuje świadczenie na przeciętnym krajowym poziomie około 2,13 tys. zł brutto lub niższym. Dlatego średnia deklarowana kwota pomocy – 430 zł – robi wrażenie.

– Choć seniorzy twierdzą, że to głównie oni inicjują pomoc, to z naszych badań przeprowadzonych na grupie 18–34-latków wynika, że co trzecia młoda osoba, w sytuacji gdy ma problemy finansowe, zwraca się o pomoc do rodziny i znajomych – mówi uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

I dodaje, że część seniorów też potrzebuje wsparcia rodziny. Z baz BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że w grupie wiekowej od 65 lat wzwyż problemy z opóźnionymi płatnościami rat kredytów, pożyczek, a także rachunków ma ponad 333 tys. osób, czyli co 19. senior. ⒸⓅ