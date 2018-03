Enter Air ma umowę leasingu operacyjnego kolejnego Boeinga 737-800



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Enter Air podpisał umowę leasingu operacyjnego Boeinga 737-800 na sześć lat, co zwiększy liczbę samolotów linii do 18, podała spółka. Dodatkowo firma wyleasinguje dwa samoloty A320 od innych przewoźników.

"Najnowszy nabytek Enter Air otrzymał rejestrację SP-ESD, wcześniej latał dla kanadyjskiego przewoźnika, wykonując loty głównie do wakacyjnych destynacji na Florydzie, Kalifornii i Meksyku" - czytamy w komunikacie.

Samolot został dostarczony z Tucson w Arizonie.

"Udało nam się pozyskać kolejny samolot w idealnym stanie technicznym. Od ubiegłego roku użytkujemy już dwie maszyny w identycznej konfiguracji, tzw. sister ships, które pierwotnie były wykorzystywane przez tę samą linię lotniczą z Kanady. Niezawodność tych maszyn oraz bardzo dobre wyniki przeglądu technicznego pozwalają nam oczekiwać, że SP-ESD będzie jednym z filarów floty" - powiedział członek zarządu i dyrektor techniczny Enter Air Mariusz Olechno, cytowany w komunikacie.

Nowo pozyskany samolot w najbliższych tygodniach będzie przygotowywany do operacji lotniczych.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)