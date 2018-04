OT Logistics chce zwiększyć przewozy węgla Odrą do Wrocławia do 0,25 mln t w br.



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - OT Logistics podpisało ze Śląskim Centrum Logistyki (ŚCL) umowę na przeładunek węgla w porcie w Gliwicach, podała spółka. Umowa pozwoli na kontynuację śródlądowych przewozów węgla z Gliwic do Wrocławia. OT Logistics planuje w 2018 roku przewieźć Odrą nawet 250 tys. ton węgla.

"Po bardzo udanym programie pilotażowym i wznowieniu w drugiej połowie ubiegłego roku rzecznego transportu węgla ze Śląska do wrocławskiej Kogeneracji, planujemy zwiększenie skali przewozów w tym roku. Na trasie Gliwice-Wrocław chcemy przetransportować nawet ćwierć miliona ton węgla" - powiedział wiceprezes Andrzej Klimek, cytowany w komunikacie.

Pierwszy w tym roku transport węgla do Wrocławia wyruszy już dziś. Węgiel będzie przetransportowany ze śląskich kopalń do portu w Gliwicach drogą kolejową. Po przeładunku z wagonów na barki w Śląskim Centrum Logistyki S.A. surowiec popłynie Kanałem Gliwickim i Odrą do Wrocławia, podano także.

"Technicznie i organizacyjnie jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie sezonu żeglugowego. Nasze zdolności przeładunkowe znacznie przekraczają wspomniane 250 tys. ton i oscylują w granicach 1 mln ton rocznie. Jeżeli po udrożnieniu Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozbudowie Elektrowni Opole potrzeby będą większe, jesteśmy gotowi inwestować w infrastrukturę i potrzebny sprzęt. Realizowana obecnie przebudowa stacji Gliwice Port umożliwi zwiększoną przepustowość pociągów" - dodał dyrektor ds. rozwoju w ŚCL Robert Goc.

Grupa OT Logistics i ŚCL współpracowały już w 2017 r., przywracając po kilku latach przerwy transport węgla Odrzańską Drogą Wodną z Gliwic do Wrocławia. W okresie od lipca do grudnia 2017 r. przewieziono na tej trasie ok. 127 tys. ton węgla, przypomniano.

"Cieszymy się, że regularne kursy towarowej żeglugi śródlądowej wróciły na Polskie rzeki. Umowa ze Śląskim Centrum Logistyki to efekt rosnącego popytu na usługi śródlądowego transportu towarów. Żegluga śródlądowa jest uzupełnieniem przewozów drogowych i kolejowych, ubiegły rok pokazał jak bardzo potrzebna jest ta gałąź transportu. Liczymy na to, że rządowe plany udrożnienia najważniejszych rzek zostaną zrealizowane, co pozwoli nam na przedstawienie klientom atrakcyjnej oferty przewozowej na innych trasach śródlądowych. Już samo otwarcie stopnia wodnego na Odrze w Malczycach pozwoli na wydłużenie sezonu żeglownego na Odrzańskiej Drodze Wodnej do ok. pół roku na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Szczecina" - podsumował Klimek.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)