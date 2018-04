Grupa Azoty: Capex nieco wzrośnie r: r w br., sukcesywny wzrost nakładów do 2022



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty przewiduje, że jej capex w tym roku będzie nieco wyższy niż za 2017 r. i będzie sukcesywnie rósł do 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński.

"Co roku generujemy ok. 1 mld zł gotówki, co jest znaczną kwotą. Myślimy też o programie finansującym nasze inwestycje. Mamy jeszcze 2 mld zł niewykorzystanych limitów, które zapewne wykorzystamy do 2020 r. W przyszłości spółka nie wyklucza emisji obligacji" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

W listopadzie ub.r. przedstawiciele Grupy Azoty zapowiadali realizację całego przewidzianego na 2017 r. capeksu w wysokości 1,3 mld zł. Realizacja po III kw. 2017 r. wyniosła 938,6 mln zł.

Jak wówczas informowano, Grupa Azoty ma w ciągu 5 lat zainwestować 7 mld zł. Natomiast w kolejnym roku capex nie powinien być niższy niż w 2017 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)